Президент Ильхам Алиев: В этом году до 7 тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами, домами
25 февраля 2019 14:25 169
В этом году до семи тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами, домами, семьям шехидов будут предоставлены 800 квартир.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на совещании по экономическим и социальным вопросам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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