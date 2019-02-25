Членам команды Никола Пашиняна, получившим по итогам прошлого года крупные премии, похоже, не дадут спокойно тратить эти незаслуженно полученные средства. Возмущение общественности по этому поводу не утихает.

В понедельник у здания Правительства Армении группа граждан устроила очередную акцию протеста с требованием вернуть в госбюджет огромные премий, выданные в конце прошлого года сотрудникам госструктур.

Они также организовали сбор подписей. За неделю им удалось уже собрать 4000 подписей. "Мы не позволим, чтоб должностные лица совали свой нос в госбюджет так же, как это делали представители прежних властей. Эти люди получают по 8-9 млн. премий и говорят, что делают это в соответствии с буквой закона", - заявил один из участников акции News.am.

Возмущение общественности, возможно, не было бы таким активным, если бы получившие премии за годичную работу лица не находились на своих должностях всего по 2-3 месяца.

Зреет недовольство и проведенной в ноябре широкой амнистией, после которой и без того серьезная криминогенная ситуация в Армении стала еще серьезнее. Ситуация осложнилась настолько, что это признал и сам премьер Никол Пашинян. Он согласился, что амнистия была ошибкой, но как остановить разгул криминала, сказать не смог.

Оппозиция не проходит мимо ни одного прокола "революционного" премьера. Вот такую запись сделал в своем Facebook республиканец Эдуард Шармазанов:

"У нас в стране все смешалось. Обещают повышение зарплат и создание рабочих мест, но проводят оптимизацию и сокращение рабочих мест. Обещают любовь и солидарность, но пропагандируют ненависть. Обещают отсутствие вендетт, но осуществляют политические задержания. Этот список можно продолжать долго.

Обещают верховенство закона, но амнистируют участников террористических действий по захвату полка полиции собственной страны. Те, кто в любой демократической стране находился бы за захват полка ППС в тюрьме, сегодня свободно занимаются политической деятельностью в Армении. Это абсурд.

А сейчас заявляют, что участники террористического акта по захвату полка ППС - предвестники революции. Это не только неуважение к памяти погибших полицейских, но и вызов основам и безопасности государства.

Вместо организации шествий и различных зрелищ власти Никола не мешало бы подумать об угрозах внутренней безопасности.

Да - чаша терпения переполнилась и осуществившие вооруженное нападение против собственного государства участники террористического акта должны понести установленное законом наказание, а не предъявлять требования", цитирует бывшего вице-спикера Panorama.am.

Султан Керим