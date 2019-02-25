Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, визит запланирован на первую декаду марта и состоится по приглашению иранской стороны, передает Day.Az.

В ходе визита Э. Мамедъяров проведет ряд двусторонних встреч,на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.