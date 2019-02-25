Эльмар Мамедъяров посетит Иран
25 февраля 2019 14:35 171
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Иран.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, визит запланирован на первую декаду марта и состоится по приглашению иранской стороны, передает Day.Az.
В ходе визита Э. Мамедъяров проведет ряд двусторонних встреч,на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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