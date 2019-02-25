Президент Ильхам Алиев: Для последующих лет приоритетом будет привлечение иностранных инвестиций в ненефтяной сектор
25 февраля 2019 14:36 190
Для последующих лет приоритетом будут вопросы привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на совещании по экономическим и социальным вопросам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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