В связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко прошла научная конференция на тему "Защита мирного населения в вооруженных конфликтах", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, передает Day.Az.

Конференция прошла по инициативе посольства Азербайджана в Украине. В научной конференции приняли участие послы иностранных государств в Украине, представители международных организаций, общественно-политические деятели и представители СМИ.

Рассказав о Ходжалинском геноциде, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев подчеркнул, что как следствие захватнической политики, проводимой Арменией в регионе, около 30 лет на Южном Кавказе продолжается вооруженный конфликт. Несмотря на все усилия международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, Армения не хочет освобождать оккупированные территории. Поэтому в регионе в любой момент могут возникнуть новые вооруженные столкновения и кровавые войны.

На мероприятии выступили начальник особого следственного отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев, ректор Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко Валерий Копейка, представитель военной прокуратуры Украины Антон Рубан, свидетель ходжалинских событий, пилот Леонид Кравец.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.