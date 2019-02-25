Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на МИД.

"Армянские националисты ещё в бытность СССР, начиная с 1987-1988 гг., начали проводить политику поощрения сепаратизма и открытой поддержки терроризма в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. И сразу же после распада Советского Союза первые шаги вновь образованной Республики Армения заключались в применении силы на государственном уровне и развязывании агрессивной войны против Азербайджана. В результате около одной пятой части территории Азербайджана оказалось оккупировано, более одного миллиона исконно проживавших там азербайджанцев подверглись этнической чистке на оккупированных землях и в самой Армении. В ходе агрессии против гражданского населения Азербайджана были совершены многочисленные военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и ответственность за них несёт страна-агрессор - Республика Армения.

За время боевых действий самые трагические события были связаны с оккупацией Ходжалы. До конфликта в этом городе, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, проживало 7000 человек. С октября 1991 года он был полностью окружён армянскими вооружёнными силами. После массированных артиллерийских ударов в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооружённые силы Армении с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР осуществили захват Ходжалы. Оккупанты разгромили Ходжалы и с особой жестокостью учинили массовые убийства его гражданского населения.

В результате Ходжалинского геноцида были депортированы 5379 жителей города, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин были зверски убиты, восемь семей были истреблены полностью, 487 человек получили ранения, 1275 были взяты в плен и заложники. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна. Ввиду захвата города Ходжалы вооружёнными силами Армении Азербайджанскому государству и гражданам был нанесён материальный ущерб в размере более 170 миллионов долларов США.

Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, и всех существующих фактов относительно трагических событий в Ходжалы с полной убедительностью доказывает, что преступления, совершённые в этом городе Азербайджана, не были случайностью. Напротив, они являлись составной частью широко распространённой и систематической политики насилия Армении. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена ​​исключительно на их массовое уничтожение лишь потому, что они были азербайджанцами.

На фоне продолжающейся агрессии против Азербайджана, военные преступления, преступления против человечности и Ходжалинский геноцид являются грубыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Расследование, проведённое Военной прокуратурой Азербайджана, полностью подтвердило участие ряда военнослужащих и других лиц в Ходжалинском геноциде. В их отношении были вынесены решения о привлечении в качестве обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за преступления геноцида, пыток, депортации населения, нарушения международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта и другие преступления.

В результате расследования эпизода Ходжалинского геноцида было проведено около 7000 следственных действий, в том числе собраны показания в общей сложности 4470 человек, в числе которых 1771 свидетель и 2699 потерпевших, проведено более 800 различных экспертиз и реализованы прочие следственные действия.

Мировое сообщество в многочисленных решениях различных международных организаций, включая в первую очередь резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874, 884 от 1993 года, решительно осудило использование Арменией военной силы против Азербайджана и серьёзные нарушения прав человека во время агрессии.

В своём решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека пришёл к выводу, что поведение лиц, причастных к преступлению Ходжалинского геноцида, соответствует характеристикам военных преступлений или действий, эквивалентных преступлениям против человечности.

Национальные законодательные органы 16 государств и Организация исламского сотрудничества приняли множество резолюций и решений о самом решительном осуждении расправы над гражданскими лицами в Ходжалы и признании Ходжалинской трагедии геноцидом.

Однако Армения всё ещё игнорирует позицию международного сообщества и в особенности требования резолюций Совета Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана, тем самым по сей день грубо нарушая международное право. Армения, сохраняя военное присутствие на насильственно удерживаемых ею территориях, предотвращая возвращение сотен тысяч азербайджанцев к родным очагам, изменяя демографический, культурный и физический характер этих территорий, продолжает прилагать усилия по закреплению основанного на оккупации статус-кво.

Помимо ответственности Армении в связи с её деятельностью, противоречащей международному праву, некоторые действия, совершённые в контексте вооружённого конфликта, в том числе в Ходжалы, в соответствии с обычными и договорными нормами международного уголовного права, считаются международными уголовными преступлениями. Лица, вовлечённые в совершение этих действий, а также их сообщники и те, кто оказывает им помощь, также несут личную ответственность.

Известно, что некоторые представители предыдущего руководства Армении, которые были отстранены от власти в результате прошлогодних массовых протестов населения этой страны, вместе со многими другими высокопоставленными политическими и военными чиновниками, а также руководителями сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, лично участвовали в захвате земель Азербайджана, включая Ходжалы и насилии по отношению к азербайджанским гражданским лицам и военнослужащим.

В своём интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и бывший президент этой страны Серж Саргсян открыто признался в содеянном, цинично заявив: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне - это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот [стереотип]". (Томас де Ваал. Чёрный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, "Текст", 2005, с. 152).

Неопровержимый факт заключается в том, что сегодня никто, вне зависимости от его нынешнего или прошлого статуса не может быть наделён иммунитетом от преследования в случае обвинения по поводу наиболее тяжких международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности, геноцид и этнические чистки.

В этой связи привлечение к ответственности за тягчайшие преступления против азербайджанского народа лиц, в отношении которых в Армении ныне ведутся следственные и судебные разбирательства по обвинениям в совершении ими различных преступлений против собственного народа, может внести значительный вклад как в торжество международной справедливости, так и в мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта переговорным путём. Именно в таком случае удастся добиться реального прогресса в процессе подготовки народов Армении и Азербайджана к миру и возникновения взаимного доверия, к чему призывают сопредседатели Минской группы ОБСЕ и что поддерживает мировое сообщество в целом.

Азербайджан убежден в том, что меры, принимаемые на национальном уровне, а также в рамках действующего международного права будут способствовать прекращению безнаказанности и привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершённые на фоне агрессии Армении против Азербайджана", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.