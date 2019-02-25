Курс маната остается стабильным более года, а инфляция находится на самом низком уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проведенном 25 февраля совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

Глава государства добавил: "Экономическая, макроэкономическая ситуация стабильны, курс маната стабилен более года, а инфляция находится на самом низком уровне. То есть все это стало возможным в результате проделанной работы и еще раз показывает, что альтернативы социально-экономическим реформам нет. Серьезные реформы будут проводиться и углубляться в последующие месяцы 2019 года для развития, прогресса во всех сферах нашей страны, чтобы граждане жили еще лучше".