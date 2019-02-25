Идет подготовка к проведению встречи Президента Азербайджана и премьера Армении - МИД
25 февраля 2019 16:35 192
Идет подготовка к проведению встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе пресс-конференции в понедельник глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что на данный момент нет конкретной информации по срокам встречи.
"Работы в этом направлении продолжаются", - добавила она.
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