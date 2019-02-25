Цель Азербайджана - добиться признания Ходжалинского геноцида во всем мире. Государство ведет работу в этом направлении, некоторые страны уже признали Ходжалинский геноцид.

Об этом в понедельник во время выступления на мероприятии под названием "Мы не забыли Ходжалинский геноцид!" сказал заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан", вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Полагаю, что число стран, признавших эту трагедию как геноцид, увеличится. Мы должны добиться того, чтобы весь мир дал политическую оценку этой трагедии", - сказал Ахмедов.

По его словам, 27 лет назад в истории Азербайджана произошла одна из самых ужасных трагедий. В результате этой трагедии были убиты 613 человек, 1275 человек стали заложниками, 150 - пропали без вести, 25 детей лишились обоих родителей.

"Убитыми были мирные, беспомощные люди. В этом смысле это не только трагедия, которая пришлась на долю азербайджанского народа - она стала одной из самых ужасных трагедий мира. Ходжалинская трагедия никогда не сотрется из памяти нашего народа. Азербайджанский народ никогда не хотел мести, мы хотим, чтобы совершившие это преступление получили наказание, которого они заслуживают. Как народ мы должны достичь нашей цели", - отметил вице-премьер.

Ахмедов отметил, что государство должно быть сильным для того, чтобы обеспечить безопасность людей.

"Когда государство слабое, оно не может защищать свои земли. При отсутствие силы у государства его земли оккупируются. Одной из причин этих событий в 90-х годах стало отсутствие необходимой силы у государства для защиты своих земель", - добавил исполнительный секретарь ПЕА.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.