В нормальном обществе, в обществе, где ценят государство, люди никогда не согласятся поддержать силы, которые получают заказ из-за рубежа, чтобы реализовать свои личные амбиции, создать хаос в стране.

Об этом сказал зампред - исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Собирать вокруг себя 10-15 человек, создавать столкновения с полицией, обострять ситуацию, получать грант и делиться им с нуждающимися, чтобы поощрить их на противоправные действия, - все это ничто иное, как предательство по отношению к народу. Никогда и никому без причины деньги не даются, взамен всегда что-то просят. Те, кто дают эти деньги, хотят ослабить власть в Азербайджане, либо привести к власти приближенных к ним людей".

Али Ахмедов сказал, что в Азербайджане менее года назад прошли президентские выборы, и те, кто претендовали, могли бы принять в них участие, напомнив, что очередные выборы пройдут в 2025 году.

Вице-премьер подчеркнул, что Президент Азербайджана осуществляет успешную политику: "Азербайджанское государство делает все возможное для своих граждан".