Посольство Азербайджана в Таджикистане провело в Душанбе мероприятие в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, передает Day.Az.

В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в кинотеатре "Кайхон" был показан документальный фильм "Бесконечный коридор" ("Endless Corridor") совместного производства кинематографистов США и Литвы и ставшего лауреатом многочисленных международных премий.

В церемонии приняли участие представители госструктур Таджикистана, руководители и работники дипмиссий, аккредитованных в Таджикистане, известные лица страны и журналисты.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде назвал Ходжалинский геноцид самой кровавой страницей политики геноцида и этнической чистки, постоянно проводимой армянами против азербайджанцев с начала ХХ века. Он подчеркнул, что Ходжалинский геноцид официально признали парламенты более десяти государств и свыше 20 штатов США.

Было подчеркнуто, что благодаря работе, проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, до мирового сообщества доносится правда об Азербайджане, события, произошедшие в Ходжалы.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.