Стала известна дата проведения очередной встречи Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

Как сказала в понедельник глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на пресс-конференции, 16-я встреча Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан пройдет в конце февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что в ходе встречи, которая пройдет 26-27 февраля, будут обсуждены вопросы, связанные с соглашением о партнёрстве, а также вопросы сотрудничества в транспортной и энергетической сферах.

На встрече Азербайджан будет представлен заместителем главы МИД Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Европейской политики соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодняшний день двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.