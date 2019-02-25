Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие в 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на пресс-конференции.

Она отметила, что сессия пройдет с 25 февраля по 22 марта.

"В повестку дня не включен вопрос непосредственно по Азербайджану. Но Азербайджана активно будет участвовать в этой встрече",- сказала она.

Отметим, что на открытии сессии 25 февраля выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. В первый день на форуме запланированы выступления представителей более 30 государств.

Совет по правам человека - международный правозащитный орган в системе ООН. Он был создан в 2006 году. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.