На минувшей неделе Турция провела в Карсе, вблизи границ Армении международные учения "Зима-2019". В учениях приняли участие 15 стран, в том числе Азербайджан, Босния и Герцеговина, Катар, Великобритания, Германия и Италия.

Масштабные маневры вызвали нервозность у армянской стороны, где, комментируя событие, постарались придать ему даже антироссийскую окраску в контексте сирийского конфликта, а также антиармянскую - в контексте конфликта карабахского.

Некоторые аналитики напоминают, что апрельские бои 2016 года начались как раз в разгар российско-турецкого обострения, а так как столкновение интересов двух держав в Сирии неминуемо, то на карабахском фронте тоже стоит ожидать напряженности, нервничают в Армении.

В эти настроения вписывается паника, поднятая под конец недели советником президента Армении Теваном Погосяном. Как написал Погосян на своей странице в Facebook, согласно поступающим из оккупированного Карабаха сведениям, "Азербайджан по всей протяженности линии соприкосновения не только дал старт инженерным работам, но и за неделю противник производит в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов. А армянская сторона, оставаясь приверженной обещанию, соблюдает режим прекращения огня".

Насчет соблюдения ВС Армении режима прекращения огня слухи сильно преувеличены. О чем свидетельствуют сводки Минобороны Азербайджана. Но это не самое главное. Главное - это сами панические вбросы, которые никогда не делаются армянской стороной просто так. Думается, неспроста они и в этот раз.

Паника, поднятая сепаратистами и советником президента Армении, говорит о том, что армянская сторона готовит почву для окончательного отказа от мирных переговоров. Что-то вдохновило наших агрессивных соседей на подобное поведение, кто-то дал гарантии, позволяющие ломать только начавшийся процесс на самом его старте. Предвестники ухода Еревана обратно в жесткий саботаж мирных переговоров налицо.

Не будем гадать, кто эта муза-вдохновитель Еревана, чтобы случайно не угадать. Впрочем, Армения с самого начала карабахского конфликта никогда не рассчитывала на себя, и это ни для кого не секрет.

В последние недели Ереван активно взялся за милитаризацию Армении. Если послушать армянских официалов, получится, что весь российский военпром работает сегодня на армию этой страны.

В начале февраля стало известно, что Армения покупает у России четыре современных истребителя Су-30. А на днях были обнародованы планы приобрести целых 12 таких самолетов. Хотя слово "приобрести" тут неуместно. У Армении нет и не будет средств, чтобы рассчитаться с Россией наличными, не могут втиснуться такие дорогостоящие закупки и в сравнительно небольшие по объему оружейные кредиты, которых недостаточно для закупки такого количества современных навороченных машин. Остается предположить, что истребители будут предоставляться Армении в обмен не на денежные знаки, а на что-то иное. По мнению некоторых аналитиков, отправка армянских военных в Сирию - одна из статей негласного договора между Москвой и Ереваном.

Примечательно, что в Армении все чаще и цветистее объясняются в любви к России. "Российское военное присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению боевых действий в регионе и способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности", ворковал на приеме в посольстве РФ в Ереване по случаю Дня защитника Отечества министр обороны Давид Тоноян.

Кроме того, в армянских СМИ, даже жестко антироссийски настроенных прежде, началось восхваление военно-технического сотрудничества между двумя странами. Восхваляется и совместная система ПВО, которая прежде действовала на армянские медиа как красная тряпка на быка, а сегодня стала настоящим подарком, позволяющим оперативно и адекватно реагировать на все возможные вызовы и угрозы и получать разведданные. Кроме того, благодаря этой кооперации для Армении появилась возможность использовать данные космической разведки в реальном масштабе времени.

Ух ты.

И даже больше. Известный проармянский эксперт Евсеев в беседе с Первым Информационным заявил, что приобретение Арменией Су-30 "заставит Баку отказаться от идеи нанесения ударов по Еревану... Я считаю, что это очень хороший сигнал, который будет подтверждать, что Россия и Армения являются союзниками".

А вот военный эксперт Ван Амбарцумян считает, что покупка Арменией 12-ти российских истребителей Су-30СМ является лишней тратой денег.

По мнению эксперта, у Азербайджана настолько мощная система ПВО, что приобретение четырех истребителей Су-30СМ будет лишней тратой денег. Кроме того, пока они прибудут, та модификация, которую осуществила Россия, уже будет устаревшей, сказал Амбарцумян, заметив, что проданные Россией Малайзии и Индии истребители Су-30МК и Су-30МКМ имеют более высокую модификацию, чем Су-30СМ, предлагаемые Армении. Немало времени займет и подготовка летчиков, персонала технического обеспечения, и пока будут идти все эти процессы, истребители устареют. Уж лучше бы тратились на усовершенствование вооружений сухопутных войск, а также артиллерийскую разведку, считает эксперт.

Другой эксперт Нерсесян признает, что Армения вынуждена брать один кредит за другим для оснащения своих ВС. Большого выбора у нее нет, так как на собственные средства Армения не может позволить себе закупать сколько-либо значительный объем современных вооружений, ее финансовые возможности попросту не позволят.

Несмотря на эти реалии, армянские милитаристы продолжают делать фантастические заявления, утверждая, что армянский военно-промышленный комплекс продвигается вперед семимильными шагами, в стране подумывают даже о боевом роботостроении. Недавно правительство Армении приняло новую программу действий, в которой одним из основных и обширных стал раздел, посвященный развитию вооруженных сил.

"Ну, какое боевое роботостроение в Армении?!" - прокомментировал прожектерство армянский стороны журналистам главный редактор издания "Национальная оборона", руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, самостоятельно ничего производить Армения не может в принципе, кроме автоматического стрелкового оружия и боеприпасов. "В целом армянский оборонпром может представлять что-либо из себя лишь в кооперации с Россией", - сказал эксперт.

Как бы там ни было, а на сказках о боевом роботостроении и прочих чудесах оборонпрома, недоступных в реальности Армении, власти этой страны пытаются поддерживать боевой дух в обществе, которое должно знать, что если не сегодня, то завтра они станут жить в самой сильной и грозной стране региона, где боевые роботы будут сокрушать азербайджанские позиции, а хитроумные средства ПВО - доставать до самого космоса.

Однако правда в том, что на самом деле воевать Армения не собирается. Ереван боится войны и всеми силами старается скрыть свой страх. Почему в таком случае он делает все для срыва мирных переговоров? Потому что верит - Баку воевать не дадут, и рассчитывает сохранять статус-кво так долго, как это будет возможным. А там, как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах умрет.

Но забывает, что еще раньше, чем это произойдет, может "скончаться" терпение у азербайджанской стороны. И тогда никакие боевые роботы агрессору не помогут.

Зульфугар Ибрагимов