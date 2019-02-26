В связи с трагической датой 26 февраля во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида в Ходжалы. В этом году отмечается 27-я годовщина тех кровавых событий.

Напомним, что 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении при поддержке печально-известного 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии напали на азербайджанский город Ходжалы. В результате учиненной резни были зверски убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка и 106 женщин, 487 человек получили ранения, 1275 были взяты в плен и заложники. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна.

Азербайджанская сторона делает многое для донесения до мировой общественности правды о тех событиях. При этом приходится преодолевать ксенофобию, предвзятое отношение, а также яростное противодействие армянской пропаганды и лобби. Несмотря на все эти серьезные препоны, работа идет, и сегодня все больше людей в мире узнают правду о Ходжалинском геноциде не в искаженном представлении армянской пропаганды, а в ее истинном обличии.

Работа продолжается, и работать еще есть над чем.

"О трагедии в Ходжалы в России знают и говорят по большей части проживающие в ней азербайджанцы, друзья Азербайджана и люди, интересующиеся проблематикой - как армяно-азербайджанскими отношениями, так и в принципе конфликтами на территории бывшего СССР. Основная же масса населения, к сожалению, мало знакома с этой трагической страницей карабахской войны", - сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению нашего собеседника, одной из причин такой ситуации является несколько однобокая позиция российских СМИ, которые больше внимания всегда уделяли "геноциду армян". Что не удивительно, учитывая активность армянской пропаганды и ее широкую задействованность на территории России.

"Армянская диаспора в последние годы еще более, чем прежде, интенсивно занималась информационной политикой и продвижением своих интересов в России. Азербайджанская сторона в этом плане начала отставать, и ей следует тоже активизироваться. На мой взгляд, Азербайджану необходимо активизироваться в вопросе донесения правды о происходящем и происходившем в стране до российской общественности. В частности, о карабахском конфликте, войне и трагедии в Ходжалы. В России должны узнать всю правду о том, что пережила ваша страна", - сказал российский эксперт.

Лейла Таривердиева