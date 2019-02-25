В Баку в понедельник состоялась презентация отчета "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отчет подготовлен ОАО "Азеркосмос" и министерством иностранных дел Азербайджана. Спутниковые изображения, использованные в отчете, предоставлены ОАО "Азеркосмос", оператором спутниковой связи страны.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке: "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки"