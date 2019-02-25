Сегодня в Университете ADA был представлен отчет "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: снимки, доказательства, снятые со спутника", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие официальные лица государства, послы иностранных государств в Азербайджане, дипломаты, представители общественности.

Объявив мероприятие открытым, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев отметил его значимость.

Затем заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и председатель ОАО "AzərKosmos" Рашад Набиев представили отчет.

Представив отчет, Гаджиев обширно проинформировал о незаконной деятельности армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана. Он отметил, что посредством своего спутника Азербайджан собрал и распространил факты о незаконной деятельности армян.

В свою очередь, Набиев добавил, что оккупированные территории безжалостно разрушены. Он подчеркнул, что леса, уничтоженные за последние несколько лет в Нагорном Карабахе, составляют пять процентов всего лесного фонда Азербайджана. Глава АО "AzərKosmos" добавил, что на оккупированных азербайджанских территориях строятся новые поселки, в которые незаконно заселяются армяне. По его словам, на оккупированных территориях Азербайджана армяне разрушили исторические и культурные памятники, и на снимках спутника видны следы разрушенных памятников. Также Набиев отметил, что армяне занимаются незаконной сельскохозяйственной деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях.