В рамках международной агитационной кампании "Справедливость к Ходжалы!", реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в Швейцарии состоялся цикл мероприятий, посвященных 27-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на центральной площади Корнхаусплац столицы - города Берн Центром культуры азербайджанцев в Швейцарии была организована массовая акция.

Вначале участники минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Участники акции продемонстрировали плакаты с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!", "Ходжалинским событиям должна быть дана политическая оценка!", "Мы требуем освобождения наших земель". На организованной на площади выставке были продемонстрированы фотоснимки Ходжалинской трагедии, художественные работы, выполненные детьми на тему "Ходжалы глазами детей", статьи о геноциде, опубликованные в авторитетных печатных органах мира.

В рамках акции местному населению и гостям города вместе с брошюрами, отражающими факты об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде, были розданы сотни желтых цветов, являющихся символом скорби в западных странах.