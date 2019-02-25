Президент Ильхам Алиев поздравил эмира и премьер-министра Кувейта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.
Президент Ильхам Алиев также поздравил премьер-министра Кувейта шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха.
"Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.
Надеюсь, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить интересам наших народов.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении.
Глава государства также направил поздравление наследному принцу Кувейта шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
"Передаю свои поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!