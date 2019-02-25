Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Ильхам Алиев также поздравил премьер-министра Кувейта шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха.

"Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Надеюсь, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить интересам наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Глава государства также направил поздравление наследному принцу Кувейта шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

"Передаю свои поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.