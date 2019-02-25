Посол о прочных связях Азербайджана и России в военной сфере
25 февраля 2019 20:01 256
Азербайджан и Россия имеют прочные связи в военной сфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на мероприятии, посвященном Дню защитника отечества.
Он выразил благодарность министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Азербайджана за сотрудничество с российскими коллегами.
"У нас крепкие, стойкие и прочные связи [в военной сфере]", - сказал Бочарников.
Он отметил, что в укреплении связей большую роль играет военная дипломатия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!