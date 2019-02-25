Азербайджан и Россия имеют прочные связи в военной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на мероприятии, посвященном Дню защитника отечества.

Он выразил благодарность министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Азербайджана за сотрудничество с российскими коллегами.

"У нас крепкие, стойкие и прочные связи [в военной сфере]", - сказал Бочарников.

Он отметил, что в укреплении связей большую роль играет военная дипломатия.