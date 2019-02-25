При организации посольства Азербайджана в Латвии в Риге прошла церемония, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, передает Day.Az.

В мероприятии, проведенном в конференц-зале Академической библиотеки Латвийского университета, приняли участие экс-президент Валдис Затлерс, члены общественности страны, деятели науки и культуры, представители дипкорпуса, представители парламентской группы дружбы, журналисты, студенты из различных стран.

После демонстрации документального фильма "Справедливость для Ходжалы", созданного Фондом Гейдара Алиева по многочисленным видео- и фотоматериалам, выступил посол Джаваншир Ахундов.

Посол отметил, что этот акт геноцида, совершенный с особой и непостижимой уму жестокостью, служит политике этнической чистки Армении. Этот акт - преступление не только против азербайджанского народа, но и всего человечества. Рассказывая о процессе по признанию Ходжалинского геноцида на международном уровне, дипломат добавил, что в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, во многих странах мира проводится цикл мероприятий, и парламенты ряда стран, международные организации приняли декларации, признающие и осуждающие Ходжалинскую резню.

На мероприятии были выставлены книги и брошюры, рассказывающие о Ходжалинском геноциде.

До мероприятия в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" было проведено траурное шествие с участием азербайджанцев Латвии и студентов, в котором приняли участие порядка 100 человек.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.