Перед мэрией города Сан-Хосе штата Калифорния состоялся митинг в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в акции, организованной Обществом азербайджанской культуры Северной Калифорнии, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающей в Сан-Франциско, Сан-Хосе и других городах Северной Калифорнии.

На плакатах демонстрантов были отражены факты об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде. На баннерах нашли место лозунги с обращениями к мировому сообществу о признании на государственном уровне Ходжалинского геноцида, а также сведения о признании и осуждении более 20 штатами США, а также рядом стран этой трагедии.

Участники акции потребовали дачу политико-правовой оценки совершенному 27 лет назад Ходжалинскому геноциду, оказания давления на Армению для освобождения оккупированных азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав азербайджанцев, изгнанных из своих родных очагов, выполнения резолюций Совета безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, соблюдения Арменией решений других известных международных документов, принятых в связи с конфликтом.

Отметим, что памятный митинг, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида, впервые проходил перед мэрией города Сан-Хосе.