Сегодня, к сожалению, есть силы, желающие перечеркнуть созданные Азербайджаном возможности и ввести молодежь в заблуждение.

Об этом в понедельник сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов сказал, что Азербайджан по сравнению с 1990 годом сильно изменился. По его словам, в начале 90-х страна находилась в состоянии кризиса, люди в стране не чувствовали себя в безопасности.

"Тогда национальная экономика полностью пришла в упадок. Люди, выходя из дома, не верили в то, что вернутся обратно. Сегодня же наша молодежь, граждане должны ценить позитивную работу, проводимую в стране. Сейчас в Азербайджане существует стабильность, благополучие. В то время численность населения в Азербайджане составляла семь миллионов человек, теперь же численность населения - около 10 миллионов. А население Армении значительно сократилось. Все это является следствием правильной политики, проводимой Азербайджаном", - отметил вице-премьер.

Ахмедов отметил, что все государства в той или иной мере подвергались давлению, и Азербайджан не исключение: на страну и сегодня оказывается давление со стороны.

"Если государство не будет обладать внутренней силой, и вновь кто-то пошатнет его устои, это может привести к трагедии, наподобии той, что произошла в 1992 году. Вновь кто-то захочет прибрать к рукам азербайджанскую нефть, газ, или реализовать свои притязания на наши земли. Но если граждане объединятся вокруг государства, этого не произойдет", - добавил Ахмедов.