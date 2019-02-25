В течение 27 лет созданная в рамках ОБСЕ Минская группа и государства-сопредседатели этой группы не были намерены оказывать какого-либо давления на Армению для справедливого решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook сказал помощник Президента Азербайджана по общестенно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Гасанов сказал, что в начале ХХ века армянские националисты, расширив деятельность по реализации идеи о "великой Армении", выдвинутой в программе партии "Дашнакцутюн", планомерно изгоняя проживающих на своих исторических землях азербайджанцев из родных краев, осуществляли политику этнической чистки и геноцида. В результате в 1905-1906-х годах армяне учинили в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шаруре-Дерелейезе, Тифлисе, Зангезуре, Газахе и в других местах резню азербайджанцев, с особой жестокостью было истреблено население, сожжены и уничтожены города и села. Армянские вооруженные отряды опустошили в Шушинском, Зангезурском и Джебраильском уездах, Иреванской и Гянджинской губерниях более 200 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы, десятки тысяч наших соотечественников, изгнанных из своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Как продолжение этого процесса, в декабре 1917 года С.Шаумян, назначенный временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, стал организатором и руководителем массовой резни азербайджанцев. В период с начала 1917 года по март 1918 года армянскими вооруженными силами в Иреванской губернии были разрушены 197 сел, в Зангезурском уезде - 109, в Карабахе - 157, в других регионах уничтожено, сожжено и разграблено 60 населенных пунктов. 31 марта 1918 года и в первые дни апреля тысячи мирных азербайджанцев были уничтожены только из-за их национальной принадлежности. В эти дни армяно-большевистские соединения в Баку истребили 12 тысяч мирных азербайджанцев. Во время этих кровавых событий людей заживо сжигали в их домах, убивали с особой жестокостью, подвергая невиданным пыткам. В целом, в результате того, что массовые кровопролития, учиненные армянами в 1918-1920-е года в Баку, Губе, Шамахе, Кюрдамире, Лянкяране, в беспощадной форме были продолжены на территории Шуши, Иреванской губернии, Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах, десятки тысяч азербайджанцев были истреблены самыми жестокими способами", - отметил помощник Президента Азербайджана.

Али Гасанов добавил, что в 1948-1953-х годах, в результате массовой депортации проживающих в Армянской ССР азербайджанцев из исторических земель, в частности Иревана и прилегающих к нему районов, около 150 тысяч наших соотечественников были насильственно переселены в низменные районы Азербайджана.

"Во второй половине 80-х годов ХХ века армяне с помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье вновь стали выдвигать территориальные претензии относительно Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Начиная с 1988 года, соседнее армянское государство, грубо нарушив нормы международного права, предъявив территориальные претензии против другой суверенной страны-члена ООН - Азербайджана, оккупировало Нагорно-Карабахскую автономную область и прилегающие семь районов (20 процентов от общей территории государства), изгнав из родных краев более миллиона мирных жителей (каждого восьмого из населения страны), осуществило этническую чистку. В результате агрессорской политики, проведенной Арменией в регионе, уже примерно 30 лет на Южном Кавказе продолжаются вооруженные конфликты и кровавые столкновения. Несмотря на все усилия Азербайджана и международных миротворческих структур, в первую очередь ООН и ОБСЕ, Армения все еще не хочет уходить из оккупированных ею земель и серьезно препятствует установлению стабильного мира в регионе. В настоящее время на Южном Кавказе в любой момент могут начаться новые вооруженные столкновения и кровавые войны, что приведёт к новым человеческим трагедиям", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что агрессивные армянские националисты на протяжении последних двух столетий в целях реализации на государственном уровне идеи о создании мифического государства "великая Армения" на исторических землях Азербайджана, восточных и юго-восточных анатолийских территориях Турции, регулярно продолжали совершать против турецких тюрков и азербайджанцев такие преступления, как кровавые терроры, массовые бойни, депортацию и этническую чистку.

"Они, реализуя опять же на государственном уровне официальную национально-шовинистскую идеологию, руками армянских "ученых" сфальсифицировали реальную историю региона, привили нескольким поколениям армянского народа дух национальной исключительности, враждебности против тюрко-мусульманских народов, осуществляя кампанию жесткой моральной агрессии, полностью очистили нынешнюю территорию Армении от местных азербайджанцев. Все подобные процессы, наблюдаемые на Южном Кавказе и противоречащие международному праву, все события, выходящие за рамки человечности, преднамеренно искажались мировой армянской диаспорой, в глазах мировой общественности был создан образ "страдающего и угнетенного" армянина и "жестокого" тюрка-мусульманина и азербайджанца", - добавил помощник Президента Азербайджана.

По его словам, во второй половине 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся в СССР политической ситуацией, сразу же выдвинули открытую территориальную претензию против Азербайджана, в течение нескольких дней подвергли массовой депортации около 200 тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении, а затем стали осуществлять массовый террор и кровопролития против азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

"1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял противозаконное постановление о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией и, тем самым, продемонстрировал, что истинная суть нагорно-карабахской проблемы состоит из необоснованных территориальных претензий против Азербайджана. На территориальные притязания одной республики против другой, объединенных в одном федеративном государстве, не была дана какая-либо правовая реакция, наоборот, проармянская политика тогдашнего руководства Советского Союза придала импульс дальнейшему обострению сложившейся ситуации, попытки террора, массового кровопролития и этнической чистки со стороны армян против азербайджанцев получили широкий размах на территории так называемой НКАО и в приграничных с Арменией регионах Азербайджана. Следует отметить, что это постановление Верховного Совета Армении впоследствии также не было аннулировано. Роберт Кочарян, избираясь в 1989 году депутатом парламента Армении, а в 1998 - президентом Армении, ссылался на "факт" предоставления ему данным постановлением статуса полноправного гражданина Армении. Этим же "правом" впоследствии воспользовался и его преемник Серж Саргсян", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что с начала 1992 года вооруженные силы Армении начали расширять агрессивную политику и один за другим оккупировали все населенные пункты в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, где проживали азербайджанцы. За короткий срок были захвачены Ходжавенд, Джамилли, Мешели, Имарет-Гервенд, Керкиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы и другие села, часть населения взята в плен, были присвоены их имущество и скот.

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года регулярные воинские формирования армянского государства с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расположенного в городе Ханкенди, напали на город Ходжалы, много месяцев находившийся в осаде, и за одну ночь сравняли его с землей. Во время этой кровавой акции была учинена беспощадная бойня против мирного населения: 613 человек были убиты, их трупы были осквернены, 1275 человек - взяты в заложники. Судьба 150 из них неизвестна до сих пор. 63 из убитых - дети, 106 - женщины, 70 - старики. В результате военной агрессии были полностью уничтожены восемь семей", - добавил Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что цель врага, совершившего Ходжалинский геноцид, заключалась в том, чтобы сломив азербайджанский народ, свернуть его с пути независимости, заставить прекратить борьбу за территориальную целостность и насильственно захватить земли. Ходжалинский геноцид, учиненный в конце XX века на глазах всего мира, отличающийся особой жестокостью и беспощадностью, является одной из самых кровавых страниц агрессивной армянской политики. Политико-правовая ответственность за это тяжкое преступление непосредственно ложится на руководство Армении того времени и последующего периода, а также на сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

"После совершения Ходжалинской трагедии Армения еще более расширила масштаб военной агрессии против Азербайджана, оккупировала еще семь районов за пределами Нагорного Карабаха, изгнала из родных краев около одного миллиона азербайджанцев, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов подчеркнул, что азербайджанское государство во главе с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а в последующие 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева предприняло и предпринимает все необходимые шаги по признанию в мире Ходжалинского геноцида, доведению до международной общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, разоблачению агрессоров и освобождению оккупированных земель.

"Азербайджанское государство всегда использовало возможности всех национальных ресурсов, в том числе диаспорских структур для решения этого судьбоносного вопроса, поддерживало большинство общественных инициатив в этом направлении. В последние годы к международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" (Justice for Khojaly), получившей широкий размах в мире по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, присоединились многочисленные институты гражданского общества, действующие в Азербайджане и за рубежом, призывающие государственные структуры и общественность различных стран, международные организации к даче адекватной оценки этой трагедии.

В настоящее время Ходжалинский геноцид официально признан:

• на уровне парламентов 13 стран,

• на уровне парламентов 22 штатов США,

• Организацией исламского сотрудничества.

• Европейский суд по правам человека в постановлении от 22 апреля 2010 года определил убийство азербайджанского гражданского населения в Ходжалы как "особо тяжкие действия, которые могут быть расценены как военные преступления или преступления против человечности".

Кроме того, вопрос территориальной целостности Азербайджана и факт того, что Армения является государством-агрессором, зафиксированы:

• В резолюциях Совета безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, принятых в апреле-ноябре 1993 года,

• В решении Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году,

• В резолюциях под названием "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана", вынесенных на 60-й (2006) и 62-й (2008) сессиях Генеральной ассамблеи ООН,

• В решении ПАСЕ (2005),

• В резолюции Европейского парламента (2010),

• В Декларации Саммита "Восточное партнерство" Европейского Союза (2017),

• В соглашении "Приоритеты партнерства" Европейский Союз-Азербайджан (2018),

• В решениях XVI (Тегеран, 2012) и XVII (Маргарита, 2016) саммитов глав государств и правительств Движения неприсоединения,

• В резолюциях, принятых на VII (Марокко, 1994), VIII (Иран, 1997) и IX (Катар, 2000) конференциях, итоговых документах, принятых на XI (Сенегал, 2008) и XII (Египет, 2013) саммитах глав государств и правительств Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), а также в многочисленных резолюциях и итоговых документах, принятых на различных конференциях Совета министров иностранных дел ОИС,

• В итоговом заявлении 13-го Саммита ЕСО (Исламабад, 2017) и решениях других международных структур было выражено уважение к неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета, признанным на международной уровне границ Азербайджана, отмечена важность решения конфликта именно на основе этих принципов.

• Кроме того, отражение в итоговых коммюнике большинства саммитов НАТО, проведенных с 2006 года, в том числе саммитов в Ньюпорте (2014), Варшаве (2016) и Брюсселе (2018), принципов решения конфликтов на Южном Кавказе, опирающихся на территориальную целостность, суверенитет стран и Хельсинкский заключительный акт, отвечают интересам Азербайджана", - отмечает Али Гасанов.

По его словам, несмотря на все это, в настоящее время Армения, нарушая нормы международного права, продолжает свою оккупационную политику, и серьезно препятствует установлению устойчивого мира на Южном Кавказе.

"Кроме того, армянская диаспора и лобби с целью забвения, отвлечения внимания от нагорно-карабахской проблемы, оккупационной политики армянского государства, трагедии изгнанных с родных очагов около миллиона азербайджанцев, факта оккупации азербайджанских земель, Ходжалинского геноцида и других кровавых преступлений из этой категории, особенно в период нашей активности во время мероприятий, связанных с годовщиной, постоянно выносят на повестку дня события 1915 года и предъявляют братской Турции претензии надуманного "армянского геноцида". После прихода к власти ПСР, руководимой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, одним из первых, предпринятых шагов было разоблачение предвзятой кампании, проводимой вокруг событий 1915 года, братская страна выступила инициатором и организатором многих международных мероприятий в этом направлении. К сожалению, призывы Президента Эрдогана об открытии архивов и организации совместных комиссий для объективного изучения истории, не получили поддержку с противоположной стороны. Сегодня президенты Турции и Азербайджана как внутри наших стран, так и на международной плоскости демонстрируют образцовую совместную деятельность, солидарность во имя защиты интересов, решения проблем тюрко-мусульманского мира", - добавил помощник Президента Азербайджана.

Али Гасанов отметил, что организации гражданского общества, пишущая интеллигенция как Азербайджана, так и братской Турции, взяв пример от этой солидарности, должны оказывать всяческую поддержку мероприятиям официальных государственных органов, доводить до внимания мирового сообщества достоверные факты о Ходжалинском геноциде и оккупации азербайджанских земель, а также о событиях 1915 года.

"В целом, выполняя эту работу более активно, настойчиво и систематически, мы можем добиться результатов. С этой целью азербайджанские и турецкие диаспоры должны повысить свою мобильность и организованность, действовать скоординировано. Им необходимо расширить деятельность в связи с осуществлением рекомендаций, прозвучавших на проведенном по совместной инициативе президентов Турции и Азербайджана в ноябре 2007 года в Баку XI Съезде дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и обществ, о проведении тюркоязычными странами и общинами совместных мероприятий для доведения до мирового сообщества реалий, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, разоблачении на международном уровне геноцида, совершенного армянскими оккупантами против азербайджанцев, террористических актов и других преступлений. К сожалению, некоторые государства приняли необоснованные решения о надуманном "армянском геноциде". Мы должны проводить последовательную работу с этими странами, найти приемлемые эффективные способы работы с их гражданскими обществами", - отметил Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана также сказал, что соотечественники посредством местных и международных традиционных медиа, а также социальных сетей должны организовывать широкие кампании, представлять на научных конференциях, симпозиумах и других собраниях реальные факты о проблемах геноцида, в том числе о Ходжалинском геноциде.

"Известно, что на проводимых переговорах для урегулирования конфликта Армения выступает с неконструктивной позиции и не отказывается от своей захватнической политики. С другой стороны, отсутствие конкретных действий таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ, для исполнения их же предложений и резолюций, препятствует достижению прогресса в переговорном процессе. Наряду с этим, в течение 27 лет созданная в рамках ОБСЕ Минская группа и государства-сопредседатели этой группы, исходя из принципа "двойных стандартов", не были намерены оказывать какого-либо давления на Армению для справедливого решения конфликта. Несмотря на это, Азербайджанское государство с уважением относится к миротворческим предложениям международных организаций, в частности, ОБСЕ, действующей для урегулирования конфликта мирным путем, регулярно и активно участвует в ее работе. А это подтверждает, что Азербайджан, в первую очередь, предпочитает мирный вариант в переговорах, проводимых по урегулированию конфликта", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана также добавил, что в урегулировании конфликта позиция Азербайджана однозначна.

"То есть, проблема должна найти решение лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана и признанных на международном уровне границ нашей страны. Эта позиция опирается на нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинский заключительный акт и многочисленные международные документы, принятые для урегулирования конфликта. В то же время, документы, принятые всеми международными организациями по урегулированию конфликта мирным путем, означают укрепление позиции Азербайджана и подтверждение решения проблемы на основе принципов международного права.

По этой причине, мы должны расширить географию мероприятий по информированию международного сообщества о карабахских реалиях, и, сплотив все силы, серьезно работать для того, чтобы добиться разоблачения на международной арене захватнической политики Армении, внести вклад в политику Азербайджанского государства в этом направлении", - сказал Али Гасанов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.