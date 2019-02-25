Грузия намерена продолжить и развивать стратегическое партнёрство с Азербайджаном - администрация Зурабишвили
Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку начнется 27 февраля.
Как передаёт Trend со ссылкой на сайт Администрации президента Грузии, целью визита является продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном, как с соседним государством, сообщает Day.Az.
"Помимо углубления политических, экономических и торговых отношений, развитие культурных связей между странами будет приоритетом, который на протяжении многих лет будет создавать добрососедские и дружеские отношения между грузинским и азербайджанским народами",- говорится в сообщении.
В Баку запланированы встречи на высоком уровне.
Саломе Зурабишвили также встретится с проживающими в Азербайджане грузинскими студентами и представителями деловых кругов.
Президент Грузии посетит Баку вместе с делегацией, в которую войдут представители Администрации президента, законодательной и исполнительной ветвей власти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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