Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку начнется 27 февраля.

Как передаёт Trend со ссылкой на сайт Администрации президента Грузии, целью визита является продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном, как с соседним государством, сообщает Day.Az.

"Помимо углубления политических, экономических и торговых отношений, развитие культурных связей между странами будет приоритетом, который на протяжении многих лет будет создавать добрососедские и дружеские отношения между грузинским и азербайджанским народами",- говорится в сообщении.

В Баку запланированы встречи на высоком уровне.

Саломе Зурабишвили также встретится с проживающими в Азербайджане грузинскими студентами и представителями деловых кругов.

Президент Грузии посетит Баку вместе с делегацией, в которую войдут представители Администрации президента, законодательной и исполнительной ветвей власти.