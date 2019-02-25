Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации романа "Боль", посвященного Ходжалинскому геноциду - ФОТО
25 февраля 2019 23:47 207
25 февраля в Бакинском книжном центре состоялась презентация художественно-документального романа "Боль" известного израильского эксперта Арье Гута и его отца, писателя Амира Гута, посвященного Ходжалинскому геноциду.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, инициатор международной кампании "Справедливость Ходжалы!" Лейла Алиева.
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