25 февраля в Бакинском книжном центре состоялась презентация художественно-документального романа "Боль" известного израильского эксперта Арье Гута и его отца, писателя Амира Гута, посвященного Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, инициатор международной кампании "Справедливость Ходжалы!" Лейла Алиева.

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