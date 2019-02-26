Внук убитого в концлагере советского генерала Карбышева Дмитрий обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде. Копию его заявления публикует РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Лента.ру.

Шутки Comedy Woman, по словам заявителя, оскорбляют память о Великой Отечественной войне, а ее авторы "отрицают результаты Нюрнбергского трибунала". Действия создателей шоу направлены "на реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи", считает внук Карбышева. В подтверждение своей мысли он приводит другие сценки юмористического шоу. В частности, выступление под названием "Первое поражение Гитлера", по сюжету которого гражданская супруга фюрера Ева Браун предлагает мужу "подлечиться" в клинике Тель-Авива, чтобы поднять "половую потенцию" Гитлера. В сценке произносится фраза: "Нам надо сменить обстановку. Пойдем на кухню, и я надену костюм Сталина".

"При этом в зале показаны молодые курсанты военного училища, которые смеются и аплодируют актерам в костюмах с нацистской символикой", - сетует заявитель.

Он также ссылается на психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную членом-корреспондентом Российской академии образования, профессором, руководителем направления Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом кафедры общей и прикладной психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова, кандидатом психологических наук по фамилии Храмова. В их исследовании говорится, что проект "является частью психо-исторической войны, ведущейся против России". Эта война направлена на подрыв духовно-нравственного строя личности россиян, говорится в заключении, которое цитируется в заявлении Карбышева.

Помимо этого, он считает, что Comedy Woman умышленно пропагандирует гомосексуализм. На это, по его мнению, указывает то, что среди актеров шоу есть гомосексуал.

Шутка, ставшая поводом для обращения в СК, прозвучала в комедийном шоу в 2013 году. "Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал", - говорила персонаж Екатерины Варнавы в сценке. "Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!" - отвечала Надежда Сысоева. "Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял", - заключала героиня Наталии Медведевой. Последняя извинилась за эту шутку, отметив, что актрисы шоу произносят текст, который пишут для них авторы.

Внимание к этому выпуску привлек режиссер Никита Михалков. В начале февраля в своей программе "Бесогон" он назвал участниц Comedy Woman "овцами" за шутку о Карбышеве.

Карбышев - советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году при попытке выйти из окружения был контужен и попал в плен. Он умер в концентрационном лагере. Вместе с сотнями других заключенных генерал был облит водой на морозе и погиб. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью Карбышев обратился к испуганным заключенным со словами: "Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!"