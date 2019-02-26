В Баку проходит всенародное шествие в связи с 27-й годовщиной одного из самых кровавых преступлений человечества - Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шествии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

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