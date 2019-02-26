В Нью-Йорке Американская сефардская федерация (ASF) и Альянс мусульманских американских лидеров (MALA) почтили светлую память жертв Ходжалинской трагедии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители различных религиозных и этнических организаций США, местные общественные активисты и представители азербайджанской общины.

Мероприятие было поддержано со стороны посольства Азербайджана в США и Госкомитета по работе с диаспорой.

Открывая церемонию, исполнительный директор ASF Джейсон Губерман почтил память жертв Ходжалинской трагедии, сказав, что в Ходжалы шехидами стали 613 жителей этого города, и эта цифра имеет священный смысл в еврейской религии.

Затем выступила исполнительный директор MALA Зейнаб Хан.

После вступительной части мероприятия были прочитаны молитвы.

Далее выступил советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов, который назвал это мероприятие, организованное еврейской и мусульманской организациями, наглядным примером межрелигиозного сотрудничества.

Выступивший на церемонии житель Ходжалы и свидетель трагедии Анар Усубов поделился с участниками мероприятия своими воспоминаниями об ужасах того дня. Он сказал, что в ту ночь потерял многих своих родных, в 11-летнем возрасте был взят армянами в заложники.

Во второй части мероприятия были проведены панельные обсуждения.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.