С 2003 года армянская армия лишилась почти целой бригады, если судить по меркам зарубежных армий. Но не погибшими, а уклонившимися от службы.

Министерство обороны Армении в ответ на запрос "Арменпресс" представило количество граждан, достигших 27 лет и не прошедших обязательную военную службу. Оказывается, с 2003 года в общей сложности 9985 граждан откупились от службы, сделав в установленном законом порядке выплаты и купив себе освобождение от уголовной ответственности, полагающейся за уклонение от долга родине.

Со времени вступления в силу закона "О гражданах, не прошедших обязательную военную службу с нарушением установленного порядка" (17 декабря 2003 года) межведомственная комиссия, получившая заявления на обязательную военную службу, приняла положительное решение в отношении 9985 граждан.

Эта мера обогатила министерство обороны, которому были переведены 11,8 миллиарда драмов (24,5 миллиона долларов). Как утверждают в МО, эти суммы пошли исключительно на "удовлетворение военных потребностей".

Отметим, что новый министр обороны Давид Тоноян выступает против возможности откупа от службы в армии.

Закон "О гражданах, не прошедших воинскую службу с нарушением установленного порядка" действует с 2003 года. Граждане, выехавшие за рубеж и не вернувшиеся для службы до 27 лет, должны заплатить по 200 тысяч драмов за каждый пропущенный призыв (3,6 миллиона драмов, или около 7,5 тысяч долларов). Согласно поправкам в закон, не служившие в армии граждане смогут вернуться в Армению до конца 2019 года.

Теперь понятно, почему в армянской армии служат исключительно дети неимущих родителей.

Султан Керим