Один из ведущих новостных порталов Уругвая, агентство Agencia Uruguaya de Noticias, опубликовал статью поверенного в делах Азербайджана в Уругвае Эмина Ибрагимова под заголовком "Ходжалинский геноцид - призыв для справедливости и мира", сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

В статье автор сослался на слова экс-президента Сержа Саргсяна, сказанные в интервью Томасу де Ваалу об умышленном совершении Ходжалинской резни, а также слова экс-президента Армении Роберта Кочаряна о невозможности совместного сосуществования армян и азербайджанцев, и что в действительности мнения обеих экс-президентов подчеркивают захватническую политику и политику этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана.

В статье подчеркивается, что в отличие от Армении азербайджанская сторона верит в возможность совместного проживания представителей обоих народов. Также подчеркнута возможность мирного, совместного сосуществования вновь в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана азербайджанцев и армян.

В статье говорится, что для достижения мира Армения должна прекратить оккупацию, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана и беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома.

Также в латиноамериканском новостном портале Telesur TV, чилийском портале "Diario Universidad de Chile" и испанском информационном портале "Rebelion", имеющем широкую читательскую аудиторию, опубликована статья чилийского журналиста и международного аналитика Пабло Хофре.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 27 лет этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.