Беседовать со сторонниками "всеармянской революции" - сущее наказание. И абсолютно безнадежное дело. Вы пытались когда-то в чем-то убедить "свидетелей Иеговы"?

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание kubnews.ru.

Вот и здесь такая же ситуация. Стоит только высказать хоть каплю критики, основанной на здравом смысле, как тебя начинают оплевывать ядовитой слюной.

Мол, замечательный лидер и мессия день и ночь бьется с коррупцией за благо простого народа, а ты тут вражеские аргументы транслируешь! Прошло только несколько месяцев, а в Армении уже столько изменений к лучшему, и только глупцы не замечают их! И, несмотря на тяжелое наследие, которое мешает нашей экономике расти семимильными шагами, у страны - прекрасные перспективы. И вот уже тысячи эмигрировавших армян возвращаются на Родину, поверив в светлую идею национального возрождения.

В общем, послушаешь сторонников Пашиняна и моментально оказываешься перед дилеммой: кому верить, своим бесстыжим глазам или им, прекрасным людям? В этой связи несколько свежих фактов.

Новая власть рассказывает, что благодаря ее борьбе с олигархами и коррупционерами удалось выполнить бюджет 2018 года. А исключением самой малости, каких-то 0,3%. Но почему-то замалчивает, что реальное недовыполнение было намного больше, чем вышеупомянутые, поскольку в течение декабря прошлого года величина средств, признанных налоговым доходом, была искусственно увеличена.

А после 20 декабря суммы, имеющиеся на едином счету нескольких десятков счетов налогоплательщиков, на каких-то искусственных основаниях были переведены в бюджет с условием возвращения этих денег в течение двух месяцев 2019 года. Таким образом, власти создали иллюзию того, что бюджет прошлого года, якобы, выполнен, в то время как на самом деле картина намного печальнее, чем ее представляют.

Идем далее. Еще в период премьерства Тиграна Саркисяна было решено для поддержки крестьянских хозяйств субсидировать из государственного бюджета приобретаемые крестьянами дизельное топливо и удобрения. Правда, процесс субсидирования сопровождался коррупционными рисками и схемами, но на выходе аграрии покупали столь необходимые удобрения на 25% дешевле рыночной цены. То же самое касалось и дизельного топлива. Естественно, это сказывалось на конечной цене.

В этом же году жителям села ждать поддержки от государства не приходится, поскольку в Армении произошла революция. Как вы считаете, что будет с ценами на продовольствие в ближайшем будущем? Кстати, как сообщает статистика, в январе они выросли на 4,2%. За один месяц.

Или вот третий факт. На днях, в ходе форума инвестиционных и бизнес программ "Мой шаг во имя Лорийской области" в Ванадзоре собственник пансионата "Анаит" Левон Бабурян заявил, что считает себя покинутым.

"Сегодня мы чувствуем себя покинутыми еще больше, мы в состоянии отчаяния, поскольку, конечно, простить банковские долги, проценты и пени - это очень большой шаг, но для компаний никаких шагов не сделано", - сказал он.

Бабурян отметил, что уже возникает желание все продать и уехать из Армении. Кстати, для тех, кто свято верит в то, что после революции люди стали возвращаться в страну, еще небольшая порция статистики. В 2018 году из страны жителей уехало на 18,4 тысячи человек больше, чем вернулось назад. Вот и считайте, верят ли простые люди в будущее процветание, о котором постоянно вещает революционное правительство?

Такие красноречивые факты можно продолжать и продолжать. Вот только зачем? Для обычных жителей и так все ясно, а свидетели секты Пашиняна удачно загородились от неприятной правды удобным миром своих грез. Вот только когда правда вдруг вторгнется в их сознание, я им не завидую. Впрочем, это их выбор...