26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимавший участие в состоявшемся в Баку всенародном шествии в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, дал интервью корреспонденту телеканала "Россия-24".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает это интервью.

Корреспондент: Мы соболезнуем вместе со всем азербайджанским народом всем семьям, родные которых погибли. Скажите с какими словами Вы сегодня обращаетесь к людям, жителям Азербайджана, сочувствующим?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, что вы приехали, проявили свое отношение к этой трагической дате в истории азербайджанского народа. Это незаживающая боль нашего народа, геноцид, совершенный по отношению к нашему народу, величайшее преступление прошлого века. Погибли, пострадали невинные люди - старики, женщины, дети - только за то, что они принадлежали к азербайджанской нации. Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, будет всегда ее помнить. Это всегда будет жить в нашей памяти. Самое главное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись, чтобы никогда ни против какого народа не совершались чудовищные акты геноцида, истребление по национальному признаку. Азербайджанское государство и народ свято хранят память о погибших, скорбят по ним, и их память священна для нас. Все, кто спасся в ту трагическую ночь, навсегда останутся для нас людьми, которые пережили страшнейшую трагедию, которые получили физические увечья и моральные травмы. Мы делаем все для того, чтобы облегчить участь этих людей. Государство помогает им и дальше будет помогать. И мы, еще раз хочу сказать, все должны стремиться к тому, чтобы таких трагедий в истории человечества больше не было.

Корреспондент: Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.