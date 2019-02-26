Надо работать над тем, чтобы в России события в Ходжалы признали геноцидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

"События в Ходжалы - чудовищное злодеяние. Погибли невинные старики, женщины, дети. Погибли дети, а значит погибли их дети, дети их детей. Погибла частичка будущего Азербайджана", - заявил Д.Савельев.

По его словам, сегодня в мире идут процессы по признанию этого страшного преступления.

"Считаем, что в России надо работать над этим, чтобы признать геноцидом эту резню, эту трагедию. Все мы воспринимаем эту трагедию, как личную трагедию. Нам всем надо работать над ее признанием", - подчеркнул депутат.