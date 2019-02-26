Турция ожидает достойной оценки Ходжалинской трагедии со стороны международного сообщества. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в администрации президента Турции, комментируя 27-летие геноцида в Ходжалы.

В администрации также отметили, что Турция разделяет боль азербайджанских братьев, помнит и никогда не забудет об этой трагедии.

"Кровавая резня мирных граждан Азербайджана - это черное пятно на совести человечества", - сказали в администрации президента Турции.

В администрации подчеркнули, что Турция еще раз призывает Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и вернуть эти земли их законным владельцам.

Турция, добавили в администрации, как и раньше, будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям.

"Турция выражает искренние соболезнования Азербайджанскому народу в связи с страшной трагедией в Ходжалы", - отметили в администрации.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.