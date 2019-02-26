В Азербайджане за последний период проведен ряд реформ по улучшению социального благосостояния граждан, проделана большая работа, и эта деятельность будет продолжена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично дал гарантию этому, что еще больше усилило веру людей в завтрашний день. Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказала Trend политолог Нязакят Мамедова.

По словам эксперта, Президент Ильхам Алиев во время совещания, посвященного экономическим и социальным вопросам, выразил позицию по весьма интересным и актуальным для всего азербайджанского народа, судьбоносным вопросам.

"Верю, что население осталось довольным озвученными во время совещания мнениями, работой, которую планируется осуществить. Потому что озвученные на совещании вопросы затрагивают все слои населения, каждую семью, гражданина Азербайджана. Президент Азербайджана справедливо отметил, что экономическая, макроэкономическая ситуация в стране является стабильной, курс валюты на протяжении более чем одного года остается стабильным, уровень инфляции находится на самом низком уровне. Все это стало возможным в результате проделанной работы, и сегодня нет альтернативы продолжению социальных и экономических реформ. Глава государства подчеркнул, что в предстоящие месяцы 2019 года также будут проводиться и углубляться очень серьезные реформы с тем, чтобы в каждом направлении жизни нашей страны были обеспечены развитие, прогресс, чтобы граждане жили еще лучше", - сказала политолог.

Мамедова добавила, что одним из будущих мероприятий по улучшению социального благосостояния станут вопросы проблемных кредитов. В последнее время антиправительственные силы превратили этот вопрос в средство для манипуляции.

"Президент Ильхам Алиев в своем выступлении также внес ясность в это и подчеркнул, что этот вопрос уже давно обсуждается, членам правительства даны соответствующие поручения, и, начиная с прошлого года, ведется очень активная работа, готовится пакет предложений. Нет сомнения в том, что решение данного вопроса станет причиной улучшения благосостояния граждан", - отметила политолог.

Политолог также сказала, что в некоторых странах такого рода социальные программы, крупные социальные пакеты обычно приходятся на предвыборный период и используются правительством как средство манипуляции для получения голосов на выборах.

"Например, принятое в Грузии решение об аннулировании проблемных кредитов населения, на что часто ссылаются некоторые оппозиционные силы, явно было средством воздействия на процесс выборов. В Азербайджан же эти процессы, как видим, не преследуют какой-либо политической цели", - сказала Мамедова.