26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя развития братской Турции и крепкого здоровья.

Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.

В то же время Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вновь осудив убийство армянами невинных людей во время Ходжалинского геноцида, выразил соболезнования Президенту Азербайджана и нашему народу в связи с этой трагедией.

Глава государства выразил признательность за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказали уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться и укрепляться.