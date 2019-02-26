Состоялся телефонный разговор президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя развития братской Турции и крепкого здоровья.
Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.
В то же время Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вновь осудив убийство армянами невинных людей во время Ходжалинского геноцида, выразил соболезнования Президенту Азербайджана и нашему народу в связи с этой трагедией.
Глава государства выразил признательность за соболезнования.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказали уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться и укрепляться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!