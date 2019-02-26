Во вторник в рамках международной просветительской кампании "Справедливость к Ходжалы!" в парке "Нефтчиляр" Сураханского района Баку была проведена акция по посадке деревьев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В акции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, инициатор кампании "Справедливость к Ходжалы!" Лейла Алиева.

Во время акции, в которой приняли участие молодежь Сураханского района Баку и представители Общественного объединения "Региональное развитие", созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, с целью увековечения памяти жертв Ходжалинского геноцида, было посажено 613 деревьев.

В акции приняли участие свыше 200 представителей молодежи.

Отметим, что международная просветительская кампания "Справедливость к Ходжалы!" реализуется с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Кампания направлена на повышение уровня информированности международной общественности о Ходжалинском геноциде, исторических причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, необходимости немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Деятельность кампании направлена также на почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида, оказание поддержки оставшимся в живых семьям, увековечивание этих событий, в частности, на то, чтобы его не забывало молодое поколение.

Основное внимание в мероприятиях, организуемых в рамках кампании, направлено на противодействие случаям массовой резни, этнической чистки, расовой и религиозной дискриминации, а также выражение солидарности с жертвами Ходжалинского геноцида и борьбу с безнаказанностью за преступления, совершенные против азербайджанцев в Ходжалы.

Эта кампания эффективно осуществляется во многих странах мира.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.