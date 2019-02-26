Давно установлено, что главный крикун радикальной оппозиции, один из "лидеров" так называемого Нацсовета Али Керимли имеет оригинальную привычку уходить от ответа, когда доходит до дела.

За многие годы своей "политической", так сказать, деятельности он только кричит, призывает, засоряет социальную сеть своим спамом.

И вот в социальной сети распространилось очень примечательное видео. Гражданин страны показывает "гордо шествующему" по бакинскому тротуару в окружении телохранителей и соратников Али Керимли фотографии и требует простого ответа на свой простой вопрос: на какие средства сын "отца азербайджанской демократии", то бишь Али Керимли, ведет роскошную жизнь в столице туманного Альбиона?

Вопрос простой и гражданин имеет право получить на него внятный ответ. Но, давайте не забывать, что вопрос-то адресован Али Керимли. А это значит, что ответ на него вряд ли будет получен. На записи видно, что Али Керимли уходит от ответа, говорит какие-то посторонние вещи, к вопросу явно отношения не имеющие.

Поведение "лидера" Нацсовета всегда вызывало удивление. Это вполне естественно. Неестественно, что такого же удивления оно не вызывает у тех, кто идет до сих пор за этим деятелем.

Кстати, Али Керимли неоднократно адресовались различные вопросы, ему указывали на известные факты в его биографии, и это нормально. Но ответов, как правило, от него не дождешься. "Лидер" только слушает и демонстрирует чудовищную по своей циничности способность "героически" игнорировать очевидные реалии.

"Лидер" радикалов совершенно нетерпим к критике, а нарциссизм у него просто зашкаливает. Когда речь идет о публичной оценке "политика" на камеру, он закрывается от критики и находит миллионы причин не отвечать по существу. Когда дело доходит до вопросов относительно его финансирования, он закрывается от людей наглухо.

Али Керимли лжет себе и другим о демократических ценностях, но ответить на самый простой и естественный вопрос не может и не хочет. Это закончится для него жестким остракизмом со стороны азербайджанского общества и публичным позором. Его малочисленные сторонники наконец-то поймут, что если политик соврал, предал, увернулся, струсил, не подтвердил на деле свою веру в идеалы, то его выбрасывают на помойку время. И так происходит во всем мире.

Разъедая самого себя самообманом, гнилой славой, он разъедает все вокруг, отталкивает людей от трезвой оценки реальности. А тем временем, сам он и его приближенные под видом "политической" деятельности занимаются устройством своей личной жизни.

Террор через социальные сети в последние годы "украсил" набор политических инструментов Али Керимли. Этим инструментом он и взращенные им агрессивные, беспринципные и бескультурные сопляки вовсю пользуются против оппонентов. И не подумайте, что речь идет только о властях. Эта грязь и провокации предназначены, в первую очередь для оппонентов внутри оппозиционного лагеря, не желающих признавать Керимли "отцом оппозиции".

Радикальная азербайджанская оппозиция давно освоила кустарный способ производства из продажных шкур разного рода "мучеников", якобы пострадавших от "произвола властей".

Для Али Керимли и его соратников не важно, что азербайджанский народ презирает лицемеров, которые, прикрываясь "борьбой за свободу", продают свою Родину. Для них самое главное - зарубежное финансирование.

Возможно, Али Керимли и не предполагал, что его деятельность обернется против него же самого. Своей показушной и истеричной деятельностью он добился того, что сегодня даже члены радикальной оппозиции, которая в основной массе сгруппировалась в так называемом "Национальном совете", в открытую обвиняют своих "лидеров" в коррумпированности и разворовывании средств, поступающих из-за рубежа, бурно обсуждают их роскошную жизнь.

И основной вывод, к которому приходят люди, заключается в том, что, в принципе, если Али Керимли платит бешенные деньги за содержание и развлечения своего чада, покупает там же квартиры и виллы, открывает бизнес, то он очень даже неплохо боролся и борется за "демократию".

У людей возникает вопрос: ты занимаешься оппозиционной деятельностью или сколачиваешь личный капитал? Если ты сколачиваешь капитал, то этих долгих лет тебе должно было хватить. Ты уже наелся, напился, так что проваливай.

Сабухи Иманов

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