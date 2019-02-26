Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) распространила заявление в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри призывает международное сообщество осудить варварский акт геноцида и преступление против человечности, совершенные Арменией в азербайджанском городе Ходжалы.

Генеральный директор ИСЕСКО призывает международное сообщество принудить Армению к освобождению оккупированных территорий Азербайджана.

А.Тувейджри отмечает, что зверства и преступления против человечности, совершенные армянами в Первую мировую войну, были вновь учинены Республикой Армения в 1992 году в оккупированном Ходжалы и других городах и селах Нагорно-Карабахского региона. Он еще раз подчеркнул, что трагедия, совершенная в последнем десятилетии ХХ века является одним из преступлений геноцида.

Генеральный директор ИСЕСКО призвал международную общественность провести целенаправленную деятельность для принуждения Армении к освобождению оккупированных территорий Азербайджана с целью установления мира и безопасности.