Как сообщили во вторник армянские СМИ, задержаны четверо сотрудников Государственной контрольной службы.

По информации сайта "Analitik.am", среди задержанных начальники двух управлений - братья Давид и Самвел Адьяны.

Служба национальной безопасности Армении пообещала вскоре распространить заявление по этому поводу.

Между тем, уже раздаются голоса, говорящие о том, что новый коррупционный скандал может ударить по имиджу новой власти.

Как заявил Новости-Армения глава партии "Реформисты" Ваан Бабаян, коррупционный скандал в Контрольной службе Армении - это очень большой удар по имиджу премьер-министра Никола Пашиняна.

"На фоне всеобщего обожествления Пашиняна и его обещаний, арест сотрудников Контрольной службы по подозрению в коррупции является очень большим ударом по правительству и имиджу Пашиняна", - считает Бабаян.

В свою очередь политтехнолог Карен Кочарян считает, что хоть Никол Пашинян и "является пленником своих же собственных заявлений", этот случай на нем никак не отразится. Отразиться на имидже премьера это может только в том случае, если подобные факты станут массовыми.

Тем не менее, по мнению аналитиков, назревающий скандал говорит о том, что коррупция в Армении жива и никуда не делась, несмотря на все заверения новых властей. Еще летом Никол Пашинян заявил, что коррупция разбита наголову, как и монополии и прочие негативные явления. Но очередной коррупционный скандал показал, что новая команда подвержена тем же порокам, за которые прежняя оппозиция, а ныне власть подвергала критике прежний режим.

Султан Керим