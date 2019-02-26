26 февраля 2019 года депутат Милли Меджлиса, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Болгария Рауф Алиев принял участие в мемориальной церемонии, посвященной 27-й годовщине Ходжалинского геноцида в Софии, столице Болгарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мемориальная церемония была организована посольством Азербайджана в Болгарии. На церемонии присутствовали представители болгарских государственных и частных организаций, представители СМИ, дипломатического корпуса и другие гости. Чтобы проинформировать болгарскую общественность о Ходжалинском геноциде в Военном клубе, расположенном в центре Софии, труппа Азербайджанского государственного театра пантомимы исполнила спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду.