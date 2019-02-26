Али Гасанов: Совершившие Ходжалинский геноцид годами управляли Арменией
26 февраля 2019 19:35 180
Совершившие Ходжалинский геноцид годами управляли Арменией.
Об этом во вторник в интервью турецкому агентству "Анадолу" в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом, профессор Али Гасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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