Совершившие Ходжалинский геноцид годами управляли Арменией.

Об этом во вторник в интервью турецкому агентству "Анадолу" в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом, профессор Али Гасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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