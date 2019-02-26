Министерство молодежи и спорта Азербайджана через социальные медиа дало старт акции в поддержку кампании "Справедливость для Ходжалы!". Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Цель - поддержать деятельность в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!" (Justice For Khojaly), донося до мирового сообщества правды о геноциде.

Молодежные НПО и представители молодежи приглашаются к этой деятельности. Очень важно, чтобы молодежь была активна в этой работе, и действовала согласно инструкции, делилась соответствующей информацией в профилях в социальных сетях Facebook и Twitter.

При публикации информации рекомендуется использовать хештеги #justiceforkhojaly и #karabakh.

На азербайджанском, английском, русском, французком и испанском языках сформирована база с фото и видео.

Инструкция доступна по следующей ссылке: https://www.facebook.com/notes/az%C9%99rbaycan-respublikas%C4%B1n%C4%B1n-g%C9%99ncl%C9%99r-v%C9%99-idman-nazirliyi-g%C9%99ncl%C9%99rl%C9%99-i%C5%9F-%C5%9F%C3%B6b%C9%99si/xocal%C4%B1ya-%C9%99dal%C9%99t-kampaniyas%C4%B1na-d%C9%99st%C9%99k/609428146173408/

Отметим, что акция стартовала согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 27-й годовщины Ходжалинского геноцида" от 5 февраля 2019 года, в связи с которым был утвержден План мероприятий.

Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.