Шаги, предпринятые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в социально-экономической сфере в 2019 году, - показатель качественно нового этапа в стране и неотъемлемая часть реализуемого социального пакета.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев сказал, что успешная социальная политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, с 2003 года в лице Президента Ильхама Алиева вступила в новый этап, когда на первый план выносятся фактор гражданина, улучшение его социального благосостояния.

"Данный этап, который успешно продолжается уже на протяжении 16 лет, привел к революционным изменениям в социальной политике страны. Социальная сфера в нашей стране является одним из приоритетных направлений государственной политики. Шаги, принятые по улучшению социальной защиты населения, устранению безработицы, повышению государственной заботы о малообеспеченных семьях, семьях шехидов, ветеранах, повышение пенсий и стипендий, а также минимальной заработной платы - все это результат диверсифицированной экономики Азербайджана", - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что последние распоряжения в социальной сфере, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым, еще раз демонстрируют, что глава государства с первого дня прихода к власти всегда остается верным своим обещаниям.

"Глава государства всегда говорит, что главная цель - превратить мощную экономику в человеческий капитал. Эти шаги являются продолжением и качественно новым этапом обещаний, данных Президентом Ильхамом Алиевым", - добавил главный редактор газеты.

По его словам, взаимоуважение между лидером страны и его гражданами, взаимное доверие в целом служат социально-экономическому развитию Азербайджана.