В Бакинском конгресс-центре во вторник состоялось мероприятие под названием "Вечер боли", организованное Молодежным фондом Азербайджана в связи с 27-й годовщиной Ходжалинской трагедии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, организованном в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

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