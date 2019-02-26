Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии под названием «Вечер боли» в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО
26 февраля 2019 23:10 91
В Бакинском конгресс-центре во вторник состоялось мероприятие под названием "Вечер боли", организованное Молодежным фондом Азербайджана в связи с 27-й годовщиной Ходжалинской трагедии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, организованном в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".
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