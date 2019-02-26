В войсках Нахчыванского гарнизона проведены первые командно-штабные учения 2019-го учебного года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в командно-штабных учениях были выполнены совместные действия войск Нахчыванского гарнизона по предотвращению случаев нарушения государственной границы.

Были отработаны совместные действия по отражению реальных и потенциальных угроз на государственной границе, пресечению деятельности террористов и нелегальных мигрантов, защите населения и имущества в приграничной зоне.

Информация, поступившая в совместный штаб, созданный в оперативном районе, была проанализирована и передана в центральный штаб для более эффективного управления поисковыми операциями. Начальник Нахчыванского гарнизона генерал-лейтенант Керем Мустафаев наблюдал за ходом учений в центральном штабе посредством видеосвязи.

В результате совместной деятельности Отдельной общевойсковой армии, Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван", Отдельной оперативной бригады "Нахчыван" Внутренних войск, министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, правоохранительных органов и исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики все поставленные цели были полностью достигнуты.