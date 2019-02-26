Заявление министра обороны Армении о приобретении наступательных вооружений в день, когда 27 лет тому назад его страна осуществила геноцид мирного населения азербайджанского города Ходжалы, служит очевидным показателем явно агрессивной политики. Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана относительно высказываний министра обороны Армении, озвученных им на общественном телевидении этой страны, передает Day.Az.

"Запугать Азербайджан такого рода дешёвыми заявлениями официальных лиц Армении, носящими пропагандистский характер, невозможно. Пусть армянский министр не думает, что сейчас первые годы независимости, когда в начале 1990-х годов, пользуясь тем, что Азербайджан был погружён во внутренние распри, Армения захватила азербайджанские земли. Сегодня Азербайджан под руководством Президента страны, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева обладает достаточно сильными, профессиональными, преисполненными решимости и способными освободить оккупированные земли патриотичными Вооружёнными Силами", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что сильная экономика Азербайджана, успешная внутренняя и внешняя политика превратили его в безусловного регионального лидера.

"Выступление министра обороны Армении с заявлением о приобретении наступательных вооружений в день, когда 27 лет тому назад его страна осуществила геноцид мирного населения азербайджанского города Ходжалы, служит очевидным показателем явно агрессивной политики. Хотели бы напомнить, что в то время, когда в начале 2016 года шло обсуждение конкретных планов в связи с урегулированием конфликта, именно армянская сторона приняла новую военную доктрину наступательного характера и 2 апреля вдоль линии соприкосновения войск осуществила обстрел из тяжёлых вооружений районов плотного проживания населения, сделав своей мишенью различные места, где располагались в том числе школы, больницы и места религиозного поклонения, что привело к известным апрельским событиям.



Это заявление министра обороны Армении ясно показывает международной общественности, кто на самом деле хочет мира, а кто, проводя политику агрессии, приобретает оружие наступательного характера", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.