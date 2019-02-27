Как сообщалось вчера между одним из "лидеров" так называемого Нацсовета Али Керимли и одним из граждан произошел инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Missiya.Az, гражданин показал Али Керимли фотографии сына на праздничных мероприятиях и задал вопрос: "За какие деньги ваш сын устраивает такие мероприятия? За счет зарубежных грантов?"

Вместо того, чтобы ответить на вопросы гражданина, он начал спорить с ним.

Day.Az представляет фотографии, которые вывели из себя Али Керимли.