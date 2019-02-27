По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в рамках программы обеспечения высокотехнологичными протезами раненых военнослужащих протезами обеспечена еще одна группа инвалидов Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд.

Технические возможности применяемых протезов создают возможность для нормальной динамики движения, пользователь протеза передвигается с гораздо большим удобством, более естественно и безопасно.

Обеспеченные протезами инвалиды Карабахской войны, уже вернувшись к активной жизни, продолжают трудовую деятельность.

Среди них есть и продолжающие военную службу, занимающиеся паралимпийскими видами спорта.

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